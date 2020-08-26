طوارئ بمطار القاهرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة

كشفت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولي اليوم، إعلان حالة الطوارئ بمطار القاهرة الدولي، تحسبا لارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.

وحذرت شركة ميناء القاهرة الجوي العاملين لديها، بضرورة توخى الحذر والإلتزام بمعايير السلامة، خاصة بمنطقة مهبط المطار، مع الإلتزام بمعايير السلامة وقواعد الأمن المعمول بها، تحسبا لتسبب ارتفاع درجات الحرارة في وقوع أي إشتعال أثناء إحتكاك الطائرات بأرض المهبط.وشددت الشركة برئاسة المحاسب مجدي إسحاق، خلال منشور إداري، تم توزيعه على جميع العاملين بها، ضرورة الإستعداد الكامل لجميع الظروف المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية خلال الأسبوع الجاري.

وأكدت المصادر أن إرتفاع درجات الحرارة لا يتسبب في التأثير على حركة الملاحة الجوية، مؤكدة أن السبب الوحيد الذي يمنع الطيران أو يشل حركته هو انخفاض مستوى الرؤية أو تعرض البلاد لضباب كثيف يعوق الرؤية لمسافات قريبة.

وقالت مصادر أمنية إن إدارة الحماية المدنية رفعت حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الحرارة الشديدة التي تشهدها البلاد، في مثل هذه الأيام من كل عام، موضحة أن الإدارة تقف على أهبة الاستعداد طوال 24 ساعة للحد من تفاقم الحرائق حال إندلاعها في ظل إرتفاع درجات الحرارة،. خلال شهر أغسطس .

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس، حيث من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وأن تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل مع نزول الشبورة المائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية، ويكون الطقس حار على جنوب سيناء، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80%.وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد شمال الصعيد طقسا حارا، وأن يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وسط توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود ليلا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وفي الجنوب يكون الطقس معتدل.وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس بالقاهرة فالعظمى هي 34 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21 ، ومطروح العظمى 30 والصغرى 22، وسوهاج العظمى 37 والصغرى 25، وقنا العظمى 39 والصغرى 26 ، والأقصر العظمى 41 والصغرى 26، وأسوان العظمى 41 والصغرى 26.