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فوز مرشحيّن اثنين تحت السن بالتزكية في انتخابات "البيطريين" بالقليوبية

كتب:

حسن صالح
05:55 م | الأربعاء 26 أغسطس 2020
جانب من الانتخابات

جانب من الانتخابات

شهدت انتخابات نقابة البيطريين بالقليوبية، ومقرها نادي بنها الرياضي، إقبالًا ضعيفًا مع الساعات الأولى لفتح باب الاقتراع، فيما اعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات فوز الاثنين المرشحين لشغل مقعدي تحت السن بالتزكية، وهما حسين عبدالمنعم، وأحمد عبد الحليم الوكيل.

وتُجرى الانتخابات على مقاعد النقابة العامة لمنصب النقيب العام ومجلس النقابة، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و3 آخرين، ومرشح عن القطاع.

ويتنافس في انتخابات النقابة الفرعية على مرشح النقيب كل من الدكتور مجدي فؤاد، والدكتور حاتم عبد الحكم، فيما يتنافس علي مقاعد فوق السن الأطباء محمد بيومي، وسعيد بيومي، وعلاء مرتضي، حيث فاز بالتزكية تحت السن كل من حسين عبدالمنعم وأحمد عبدالحليم الوكيل.

وبدأت الانتخابات في الواحدة ظهر اليوم وتستمر حتي السادسة مساءً، أو لحين انتهاء عملية التصويت، وبعدها تبدأ عمليات الفرز.

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