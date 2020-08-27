مطار القاهرة يستقبل 153 رحلة تقل على متنها 18248 مسافرا اليوم

يشهد مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس، 153 رحلة طيران دولية إلى عدة وجهات تقل على متنها 18248 مسافرا.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أنّ رحلات السفر بلغت اليوم 76 ستقلع لعدد من العواصم، بينها "فرانكفورت، باريس، لندن، بروكسل، جوانزو، روما، ميلانو، أثينا، فيينا، إنجمينا، بيروت، إسطنبول، أديس أبابا، جدة، دبي، الشارقة، الرياض، وأبوظبي"، وتقل الرحلات 7575 مسافرا من جنسيات مختلفة.

ويستقبل المطار 77 رحلة تقل على متنها 10673 راكبا قادمين من عدة وجهات دولية، بينها "فرانكفورت، لندن، باريس، ميلانو، روما، أثينا، فيينا، باريس، بروكسل، إنجمينا، دبي، وأبوظبي".

وكانت الشركة الوطنية القابضة "مصر للطیران"، أعلنت أنّها ستسير اليوم 40 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى "أثينا، باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، إسطنبول، أديس أبابا، بروكسل، تونس، الخرطوم، نادجامينا، الشارقة، البحرين، نيويورك، بغداد، جوانزو، ورحلتين جويتين إلى دبي، أبوظبي، وبيروت"، و7 رحلات استثنائية إلى "جدة، لاجوس، الرياض، المدينة المنورة، الدمام".

كما تسير الشركة 9 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات إلى "شرم الشيخ، والغردقة" ورحلة داخلية إلى الأقصر وأسوان، ورحلة خاصة إلى طابا إضافة إلى 3 رحلات شحن جوي.