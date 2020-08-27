رصد 5 حالات غش بامتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة دور ثاني

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، بشعبتيها العلمية والأدبية على مستوى الجمهورية، صباح اليوم، خامس أيام امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2019-2020، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، بإجمالي 28 ألفًا و122 طالبًا/طالبة.

كما أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الثاني في اللغة الأجنبية الأولي (ورقة ثانية) بإجمالي طالب واحد، وأدي طلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا امتحان الدور الثاني في الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) في الفترة الأولي، ومقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) في الفترة الثانية.

وقال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنَّ أجواء الامتحان خلال اليوم الخامس للدور الثاني سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات، حيث اطمئنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وتمكّن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد 4 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، بمحافظات "القاهرة (إدارة الوايلي)، أسوان (إدارة كوم أمبو)، الشرقية (إدارة أبو كبير)، المنيا (إدارة ملوي)" وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

جدير بالذكر، أنَّ يوم السبت الموافق 29 أغسطس 2020 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبتي العلوم والرياضيات الامتحان في مادة الكيمياء، وطلبة الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (ورقة أولى)، وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم (الكيمياء) لشعبتي العلوم والرياضيات.