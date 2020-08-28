الحد الأدنى للتصالح في مخالفات البناء بكرداسة: 95 جنيها للمتر السكني

أصدر اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة، قرار بـ"القيم السعرية" لأسعار التصالح في مخالفات البناء في مراكز ومدينة أوسيم والوحدات المحلية التابعة وهي كالآتي:

- سعرالتصالح للمتر السكني يتراوح مابين 150 جنيها إلى 95 جنيها حسب عرض الشارع.

- سعر التصالح للمتر التجاري مابين 190 إلى 170 جنيها.

- سعر التصالح للمتر الخدمي مابين 180 إلى 115 جنيها.

- سعر التصالح للمتر الصناعي إن وجد ما بين 210 إلى 130 جنيها.