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الحد الأدنى للتصالح في مخالفات البناء بكرداسة: 95 جنيها للمتر السكني

كتب:

سلامة عامر
09:59 ص | الجمعة 28 أغسطس 2020
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة"ارشيف"

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة"ارشيف"

أصدر اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة، قرار بـ"القيم السعرية" لأسعار التصالح في مخالفات البناء في مراكز ومدينة أوسيم والوحدات المحلية التابعة وهي كالآتي:

- سعرالتصالح للمتر السكني يتراوح مابين 150 جنيها إلى 95 جنيها حسب عرض الشارع.

- سعر التصالح للمتر التجاري مابين 190 إلى 170 جنيها.

- سعر التصالح للمتر الخدمي مابين 180 إلى 115 جنيها.

- سعر التصالح للمتر الصناعي إن وجد ما بين 210 إلى 130 جنيها.

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