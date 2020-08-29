المنوفية: حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية بشبين الكوم

أصدر محافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، اليوم، القرار رقم 1161 لسنة 2020 بشأن حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية القروية لمركز ومدينة شبين الكوم.

شملت الحركة ندب "ريهام لبيب بحبح"، رئيس الوحدة المحلية بالمصلحة، للعمل رئيساً للوحدة المحلية بمليج، و"محمد إبراهيم الحفناوي"، رئيس الوحدة المحلية بمليج، للعمل بالديوان العام، وندب "باسم إبراهيم الجزار"، سكرتير الوحدة المحلية بالمصلحة، للعمل رئيساً للوحدة المحلية بالمصلحة، و"هاني فرج سراج الدين"، رئيس الوحدة المحلية باصطباري، للعمل بديوان الوحدة المحلية لمركزومدينة بشبين الكوم.

كما شملت الحركة ندب "أحمد محمد السيد عياد"، باحث بالوحدة المحلية باصطباري، للعمل رئيساً للوحدة المحلية باصطباري، و"هيام الرفاعي غريب"، باحث بمديرية الزراعة، للعمل رئيساً للوحدة المحلية بشبراباص، و"سونيا فاروق سليم"، مسئول حسابات بالديوان العام، للعمل رئيساً للوحدة المحلية ببخاتي.

جاءت هذه الحركة في إطار حرص محافظ المنوفية على تطوير كفاءة الجهاز الإداري، عن طريق الدفع بالكوادر والقيادات المؤهلة للقضاء على الروتين، ومكافحة الفساد، والعمل على تطوير آلية التواصل الدائم والفعال، وضرورة التواجد في الشارع، والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين، والارتقاء بمستوى النظافة والخدمات بشكل عام.