خطوات الحصول على خدمة الحجز الإلكتروني للعلامات التجارية

في العصور القديمة حرص الحرفيون والفنانون على وضع علامة مميزة على أعمالهم الفنية، سواء من خلال النحت أو الرسم، من أجل تمييز أعمالهم عن الأعمال الأخرى موجودة بالسوق، لكن مع تطور المجتمعات أصبحت تلك الرسومات يطلق عليها العلامة التجارية.

والأصل في تسجيل العلامة التجارية، هي أن تكون مدركة بالبصر، من خلال رسمة أو ألوان، أو اسم مميز، وتنفق الشركات الضخمة آلاف الدولارات لتصميم شعار العلامة التجارية وتسجيلها.

يتيح جهاز تنمية التجارة الداخلية في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إمكانية تحديد موعد لتسجيل علامة تجاريه عبر موقعه الإلكتروني، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية لحماية كل من العملاء والموظفين وذلك بالفروع.

تستعرض "الوطن" خطوات لوجو العلامات التجارية إلكترونيا من موقع جهاز تنمية التجارة الداخلية في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر موقعه الإلكتروني في السطور التالية..

تسجيل مستخدم جديد أولا

يتطلب حجز خدمة العلامة التجارية التسجيل على الموقع كمستخدم جديد من هنــــا.

يتطلب الأمر إدخال بعض البيانات مثل بطاقة الرقم القومي، الاسم رباعي، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني وغيرها من البيانات

خطوات تسجيل علامة تجارية أونلاين

الخدمة تقدم بشكل مجاني، من خلال الدخول على موقع الخدمة من هنـــــا.

الضغط على خدمة العلامة التجارية، واختيار المكتب أو الفرع المطلوب الحصول على الخدمة من خلاله، مع العلم أن الخدمات ليست مفعلة في جميع المحافظات.

يجب الاختبار ما بين عدة خدمات مثل

إيداع طلب جديد

تسجيل العلامة التجارية

تجديد العلامة التجارية

معارضة

تظلم

إشهار

في كل الأحوال، بعد اختيار الخدمة، يتم حجز يوم المعاملة، وفقًا لظروف المتقدم.