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مؤتمرات لمستقبل وطن بأشمون ومسيرة بمنوف استعدادا لانتخابات الشيوخ

كتب:

إبراهيم الديهي
08:19 م | الخميس 03 سبتمبر 2020
مؤتمرات مستقبل وطن

مؤتمرات مستقبل وطن

كثف المرشحون لمجلش الشيوخ بالمنوفية، الدعاية الانتخابية قبل جولة الإعادة، وشهدت المحافظة 3 مؤتمرات جماهيرية في قري مركز أشمون عقدها حزب مستقبل وطن، وسط تواجد كبير من المواطنين بهدف دعم مرشحي الحزب "محمود شراره وهشام الحاج علي".

وشارك في فاعليات الحزب الثلاث، صابر عبدالقوي، عضو مجلس النواب، وعلاء طاحون عضو مجلس الشيوخ، وعدد من قيادات الحزب، فيما نظم الدكتور "حسن الخولي" المرشح المستقل، مسيرة بالسيارات بمدينة منوف، وسط إذاعة الأغاني الوطنية عبر مكبرات الصوت.

وحاول المهندس "صلاح عبدالمعبود" مرشح حزب النور، إقناع العاملين بجامعة المنوفية لانتخابه في جولة الإعادة واعدًا بحل مشاكلهم من خلال رسائل علي صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

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