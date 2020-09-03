"رحمة" تبحث عن علاج لـ"التوحد".. ووالدها: "فقدت مصدر رزقي"

عاشت "رحمة" 13 عامًا معاناة مع مرض التوحد وسط أسرتها في قرية "كفر الشيخ إبراهيم" التابعة لمركز بنها بالقليوبية، صار مرضها يشكل عبئًا على أسرتها الصغيرة التي تعاني من الفقر خاصة وأن مصدر رزقهم الوحيد مركبة "توك توك" يقوده والدها لتوفير نفقات الأسرة البسيطة، إلا أن القدر حال دون استكمال مسيرته بعد مصادرة "التوك توك" بمدينة منيا القمح في الشرقية أثناء ذهابه لأحد مراكز العلاج الطبيعي لعلاج ابنته المريضة.

الأب "محمود عبد الفتاح إبراهيم" 30 عامًا ليس لديه وظيفة، يعمل علي "التوك توك" لكفالة 4 أولاد بينهم "رحمة": "أنفقت كل ما أملك على علاجها وقادني حظي العثر إلى منيا القمح بالشرقية لإجراء جلسة علاج طبيعي لها وفي أحد الأكمنة تمت مصادرة التوك توك لأنه بدون ترخيص"

وأوضح "محمود" أن الجلسة الواحدة لطفلته تكفتها 70 جنيهًا، ففكر في توصيلها بالتوك توك من قريته ببنها لمنيا القمح توفيرا للنفقات، مؤكدا أنه مطالب بدفع 15 ألف جنيه غرامة ومصاريف تراخيص ليعيد التوك توك وهو مبلغ لن يستطيع تدبيره وطالب محافظ الشرقية بالعفو عنه وتيسير الإجراءات والإفراج عن التوك توك.

وأشار إلى أن تكاليف علاج "رحمة" باهظة وتتخطى مئات الجنيهات شهريًا، ومعاش تكافل وكرامة الخاص بها يبلغ 450 جنيهًا ولا يكفي لعلاجها وناشد وزير الصحة ومحافظ الشرقية بحل مشكلته وتوفير علاج علي نفقة الدولة لابنته ورد التوك توك لأنه مصدر رزق الاسرة الوحيد.

كان عددا من النشطاء علي مواقع التواصل الإجتماعي، تداولوا نداءات محمود سائق التوك توك البسيط الذي طالب برد مركبة التوك توك الخاصة به مؤكدا أن عملية الضبط تمت في الشرقية أثناء إجراء جلسة لطفلته بمركز علاج طبيعي.