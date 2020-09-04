جولات مكثفة بالشوارع والمقاهي لكسب ود الناخبين في القليوبية

مع بدء العد التنازلي لبدء الصمت الانتخابي المقرر غدا السبت في جولة الإعادة على مقعد محافظة القليوبية، المتبقي في انتخابات مجلس الشيوخ بعد حسم 5 مقاعد لحزب مستقبل وطن.

وتجرى الجولة الثانية بين مرشح ائتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة مستقبل وطن الكاتب الصحفي أبوسريع إمام، والمستقل خالد عرمان.

وعقد مرشح الائتلاف الكثير من اللقاءات، والجلسات مع كبار العائلات.

كما جاب المرشح وأنصاره القرى والشوارع والتقوا بالمواطنين في المحال وأماكن التجمعات والمقاهي، لكسب ود الناخبين ودعوتهم للنزول للمشاركة من خلال حملة طرق أبواب لدعم الحشد أمام اللجان في الإعادة.

كما جرى تنظيم مسيرة كبرى طافت قرية كفر منصور مسقط رأسه في مركز طوخ، مطالبا كل عائلات القرية والقرى المجاورة بمساندته في معركة الإعادة والنزول والحشد لحصد المقعد وتشجيع المواطنين على المشاركة.

فيما أعلنت عائلات وأهالي الكثير من القرى والمراكز بمحافظة القليوبية، وخاصة في مركز بنها وكفر شكر وطوخ دعمها مرشح الائتلاف في معركة الإعادة يومي 9 و8 سبتمبر الجاري رافعين شعار "ابن البلد للبلد".

فيما أعلن مرشحو الائتلاف الناجحون في الجولة اللأولى دعمهم، للمرشح أبوسريع إمام. فيما يحاول المرشح خالد عرمان تكثيف جولاته بالقرى لتغطية الدائرة المتسعة، وتعويض فارق الأصوات بينه وبين مرشح الائتلاف والذي يبلغ 75 ألف صوت لصالح إمام.