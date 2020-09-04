بلاغ يتهم مستشفى خاصا وطبيبا بالتسبب في وفاة شاب بالشرقية

حررت أسرة شاب بلاغا بقسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية، اتهمت خلاله طبيب ومستشفى خاص بالتسبب في وفاته بسبب الإهمال الطبي.

وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد تلقي قسم شرطة ثان الزقازيق، بلاغا من "م ع ا" مقيم بالقنايات باتهام مستشفى خاص بمدينة الزقازيق وطبيب، بالتسبب في وفاة ابنه "ع"، 25 عاما، تاجر، بسبب الإهمال الطبي.

وأفاد المبلغ بأن ابنه تعرض لحادث ونقل إلى مستشفى الجامعة، ثم نقل إلى أحد المستشفيات وأجرى عملية جراحية، وبعدها تابعوا حالته لدى أحد الأطباء.

وأضاف أنه بعد مغادرة ابنه المستشفى وتوجههم إلى المنزل تدهورت حالته فجأة، وأخبرهم الطبيب بالتوجه إلى مستشفى خاص آخر جرى احتجازه فيه، وأجرى عملية جراحية وأدخل العناية المركزة عدة أيام حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4869 إداري قسم شرطة ثان الزقازيق، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.