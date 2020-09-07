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ضبط 311 مخالفة تموينية بالمنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
01:38 م | الإثنين 07 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أكد المحاسب عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في المنوفية، شن حملات تموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن تحرير 311 محضرا تموينيا خلال 3 أيام متتالية.

وتنوعت المحاضر بين 174 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و137 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بزيادة عن السعر الرسمي، ومخالفات أخرى. 

وقال الجمال إن من أبرز القضايا التى تم ضبطها، تحرير محضر ضد صاحب مخبز بلدي بناحية كفر داود بالسادات، لاستيلائه على دقيق بلدي مدعم من قبل الدولة ومحظور تداوله، وضبط عدد 446 شيكارة دقيق بلدي بهدف البيع بالسوق السوداء.

وحُرر محضر آخر بناحية الباجور ضد صاحب مخبز بلدي، لتجميعه كمية قدرها 18 شيكارة بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء، ومحضرين جنح شبين الكوم، أحدهما ضد صاحب مطعم والآخر ضد صاحب محل بقالة، لمزاولة النشاط بدون ترخيص.

كذلك حُرر محضرين ضد صاحبي مستودعات بوتاجاز بناحية سنجلف وكوم الضبع بالباجور، لبيعهم إسطوانات الغاز بزيادة عن السعر الرسمى، ومحاضر ضد أصحاب محلات بقالة بمركز الباجور وسرس الليان لبيعهم سجائر بأزيد من السعر المقرر.

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