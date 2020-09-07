ضبط ربع طن لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي بالمنوفية

تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، من ضبط كمية كبيرة من اللحوم، داخل سوبر ماركت بمركز الباجور، غير صالحة للاستخدام الآدمي.

حرر مسؤولو الطب البيطري، محضر رقم 1736جنح أمن الدولة، وتم التحفظ على اللحوم في إحدى الثلاجات، وإخطار النيابة العامة لمباشرة تحقياتها اللازمة حول الواقعة.

وأكد الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطري في محافظة المنوفية، علس استمرار الحملات لمراقبة محلات البقالة، مؤكدا أن الحملات تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.