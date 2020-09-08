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تجديد حبس فكهاني لحيازته 150 ألف قرص مخدر بتلا

كتب:

إبراهيم الديهي
12:01 ص | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أمرت نيابة تلا بمحافظة المنوفية، بتجديد حبس فكهاني عقب ضبطه وبحوزته 150 ألف قرص ترامادول بغرض الإتجار، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة إلي إخطار تلقاه اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، بإلقاء مباحث المخدرات بقيادة المقدم محمد النحاس، القبض علي فكهاني يدعي "السيد.م.خ" 35 سنة وبحوزته 150 ألف قرص مخدر داخل منزله.

وكشفت التحريات أن المتهم كان يتخفي في لحيته الكثيفة وذهابه للمسجد للصلاة بشكل منتظم وظل يتحرك وسط الجميع لا يعلم الناس عنه أي شئ، حتي استطاعت مديرية أمن المنوفية القبض عليه وبحوزته 150 ألف قرص من مخدر الترامادول.

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