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كبار السن يتصدرون لجان دنشواي في "إعادة الشيوخ"

كتب:

إبراهيم الديهي
10:52 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
التصويت في جولة الإعادة بمركز الشهداء

التصويت في جولة الإعادة بمركز الشهداء

شهدت لجنة دراجيل بمركز الشهداء في المنوفية، إقبال كثيف من الناخبين في اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، وتصدر كبار السن المشهد أمام لجنة مدرسة دنشواي. كما شهدت مدرسة "دناصور" الإعدادية بمركز الشهداء إقبالا كثيفا من المواطنين للتصويت، وسط تنفيذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن عدد الناخبين ممن يحق لهم التصويت 2 مليون و688 ألف 280 ناخب داخل 619 لجنة فرعية و515 مقراً إنتخابياً ولجنة عامة واحدة على مستوى المحافظة .

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