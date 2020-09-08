رئيس التحرير

محمود مسلم

إقبال الناخبين على لجان الشيوخ قبل غلقها بالقليوبية

كتب:

حسن صالح
09:47 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
انتخابات الشيوخ بالقليوبية بوابة القاهرة

انتخابات الشيوخ بالقليوبية بوابة القاهرة

تزايدت أعداد الناخبين قبل غلق اللجان أبوابها في بالقليوبية، للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، فيما أجرى المحافظ، عبد الحميد الهجان، جولة تفقدية شملت المرور علي عدد من اللجان لمتابعة سير الانتخابات فى اليوم الاول.

ثم توجه المحافظ بعد ذلك لمدينة القناطر الخيرية لمتابعة سير العملية الانتخابية بمدرستى خالد بن الوليد التجريبية ومدرسة حسن ابو بكر التجريبية بالإضافة إلى تفقد مدارس مجمع بهتيم اسكو بحي شرق شبرا الخيمة واختتم الهجان جولته فى حي غرب شبرا الخيمة بمتابعة سير العملية الانتخابية بمدرسة مصطفى لطفي.

اقرأ المزيد:

محافظ القليوبية يتفقد لجان انتخابات "الشيوخ"

محافظ القليوبية يتفقد استعدادات "إعادة الشيوخ"

الهجان يشكر أبناء القليوبية على مشاركتهم في انتخابات الشيوخ

محافظ القليوبية يترأس غرفة العلميات لمتابعة سير انتخابات الشيوخ

مرشحو "الشيوخ" يدفعون بسيارات لنقل الناخبين في القليوبية

محافظ القليوبية يتفقد مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ 

غرفة عمليات بـ"إعلام القليوبية" لمتابعة انتخابات "الشيوخ"

القليوبية تعلن الطوارئ قبل ساعات من انتخابات الشيوخ

"إعلام القليوبية": غرامة للمتخلفين عن التصويت في انتخابات الشيوخ

"مياه القليوبية" ترفع درجة الاستعداد القصوى قبل انتخابات الشيوخ