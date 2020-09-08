إقبال الناخبين على لجان الشيوخ قبل غلقها بالقليوبية

تزايدت أعداد الناخبين قبل غلق اللجان أبوابها في بالقليوبية، للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، فيما أجرى المحافظ، عبد الحميد الهجان، جولة تفقدية شملت المرور علي عدد من اللجان لمتابعة سير الانتخابات فى اليوم الاول.

ثم توجه المحافظ بعد ذلك لمدينة القناطر الخيرية لمتابعة سير العملية الانتخابية بمدرستى خالد بن الوليد التجريبية ومدرسة حسن ابو بكر التجريبية بالإضافة إلى تفقد مدارس مجمع بهتيم اسكو بحي شرق شبرا الخيمة واختتم الهجان جولته فى حي غرب شبرا الخيمة بمتابعة سير العملية الانتخابية بمدرسة مصطفى لطفي.