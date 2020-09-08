تحرير 119 محضرا تموينيا وضبط 15 شيكارة دقيق مدعم بالمنوفية

أكد المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية شن حملات تموينية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، أسفرت عن تحرير (4) محاضر ضد أصحاب مخابز بلدية بناحية زاوية رزين بمنوف لوجود نقص فى إنتاج رغيف الخبز وغير مطابق للمواصفات مخالفاً للتوجيهات الوزارية.

وأضاف "الجمال"، أنه في مجال تشديد الرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والوقوف على مدى صلاحية المنتجات، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة تفتيشية مكبرة بدائرة المحافظة، أسفرت عن تحرير 115 محضرًا تموينيًا تنوع ما بين 60 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وتوقف وتجميع وعدم نظافة، و55 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفات أخرى.

وأوضح "الجمال"، أن أبرز القضايا التى تم ضبطها تحرير محضر جنح ضد صاحب مخزن بعزبة الذهبية التابعة لقرية زاوية رزين بمنوف لقيامه بتجميع كمية قدرها 15 شيكارة دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية زنة 50 كيلو جرامًا بغرض بيعه بالسوق السوداء، وتم إخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال ذلك.

كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل بناحية الباجور لحيازته وعرضه للبيع لحوم ودهون غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم ضبط ربع طن لحوم ودهون ولحم مفروم غير صالحة للاستهلاك.

هذا وقد تم تحرير محضرين جنح ببركة السبع ضد أصحاب محلات بقالة، قام أحدهم بعرض سلع غذائية منتهية الصلاحية، وتم ضبط 15 قطعة غذائية منتهية الصلاحية، والآخر لعرضه وبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمى المقرر.