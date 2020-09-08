انتهاء التصويت في اليوم الأول بجولة الإعادة ببني سويف

أغلقت اللجان الانتخابية ببني سويف، أبوابها، في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء التصويت خلال يومه الأول من جولة الإعادة على المقعد الفردي المتبقي، بانتخابات مجلس الشيوخ.

وفي اللجنة رقم ١٧٠ مقرها مدرسة سمسطا الإعدادية بنات، أغلق المستشار أسامة سليمان، اللجنة في التاسعة مساء اليوم، مع تشميع الصناديق الزجاجية وفق الإجراءات التي اقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأنهت محافظة بني سويف استعداداها، لإجراء الانتخابات، التي عقدت اليوم داخل مراكز المحافظة في 532 لجنة انتخابية داخل 481 مركز انتخابي، على مدار يومي الثلاثاء والاربعاء.