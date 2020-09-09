رئيس التحرير

محمود مسلم

رئيس لجنة الانتخابات بالمنوفية: جولة الإعادة شهدت إقبالا أكبر من الناخبين

كتب:

إبراهيم الديهي
05:08 ص | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
ثروت عامر رئيس لجنة الانتخابات في المنوفية

ثروت عامر رئيس لجنة الانتخابات في المنوفية

أكد المستشار ثروت عامر رئيس لجنة الانتخابات في محافظة المنوفية، أن اليوم الأول بجولة الإعادة، شهد إقبالا كبيرا من الناخبين، أكثر من الجولة الأولى للانتخابات، لافتا إلى أن محافظة المنوفية دائما سباقة في المشاركة في العملية السياسية، لشعورهم بالمسؤولية تجاه وطنهم.

وأضاف رئيس لجنة الانتخابات في المنوفية، في تصريحات لـ"الوطن"، أن السيدات أكثر مشاركة في جولة الإعادة في المنوفية، بالإضافة إلي كبار السن والشباب، متوقعا أن يكون الإقبال في اليوم الثاني، مرتفعا أكثر من الأول.

وطالب "عامر" المواطنين المشاركة في التصويت في اليوم الثاني، في ظل اتخاذ كل الإجراءات الإحترازية والوقائية، للمحافظة على صحة وسلامة المترددين على اللجان. 

اقرأ المزيد:

المنوفية تطلق مبادرة "انزل وشارك" لحث المواطنين على التصويت بالشيوخ

"صحة المنوفية": لم نسجل حالة اشتباه بكورونا بين الناخبين

إقبال كبير للسيدات في "إعادة الشيوخ" بلجان المنوفية

"صحة المنوفية" : تعافي 37 مصابا من فيروس كورونا

نائب محافظ المنوفية يتفقد لجان انتخابات "إعادة الشيوخ" بشبين الكوم

مدير أمن المنوفية يتفقد لجان انتخابات "إعادة الشيوخ" بشبين الكوم

وكيل "صحة المنوفية" تتفقد تطوير مبنى الكلى بمستشفى تلا المركزي

"تعليم المنوفية" تفتح باب الندب المؤقت لمدرسة مياه الشرب بقويسنا

بدء التدريب العملي لـ236 طالبا بمدرسة مياه المنوفية

رئيس جامعة المنوفية يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات