رئيس لجنة الانتخابات بالمنوفية: جولة الإعادة شهدت إقبالا أكبر من الناخبين

أكد المستشار ثروت عامر رئيس لجنة الانتخابات في محافظة المنوفية، أن اليوم الأول بجولة الإعادة، شهد إقبالا كبيرا من الناخبين، أكثر من الجولة الأولى للانتخابات، لافتا إلى أن محافظة المنوفية دائما سباقة في المشاركة في العملية السياسية، لشعورهم بالمسؤولية تجاه وطنهم.

وأضاف رئيس لجنة الانتخابات في المنوفية، في تصريحات لـ"الوطن"، أن السيدات أكثر مشاركة في جولة الإعادة في المنوفية، بالإضافة إلي كبار السن والشباب، متوقعا أن يكون الإقبال في اليوم الثاني، مرتفعا أكثر من الأول.

وطالب "عامر" المواطنين المشاركة في التصويت في اليوم الثاني، في ظل اتخاذ كل الإجراءات الإحترازية والوقائية، للمحافظة على صحة وسلامة المترددين على اللجان.