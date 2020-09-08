غلق لجان التصويت في اليوم الأول لانتخابات إعادة "الشيوخ" بالمنوفية

أغلقت جميع اللجان الفرعية في محافظة المنوفية، باب التصويت، في اليوم الأول لجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، والتي شهدت تواجدا مكثفا للسيدات وكبار السن، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للمحافظة على صحة وسلامة المترددين على اللجان.

ويتنافس 4 مرشحين بالمنوفية في انتخابات مجلس الشيوخ على مقعدين بعد حسم مقعدين فى الجولة الأولى للنائبين الدكتور أسامة فهيم إبراهيم منصور، وعلاءالدين ناصف عبدالمقصود طاحون، فيما تشهد الإعادة منافسة بين مرشحين لحزب مستقبل وطن ومرشح لحزب النور ومرشح آخر مستقل.

وبدأت صباح اليوم، اللجان الانتخابية بمحافظة المنوفية في استقبال مليونين و688 ألفا و280 ناخبا، داخل 619 لجنة فرعية و515 مقراً انتخابياً ولجنة عامة واحدة على مستوى المحافظة، للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ التي ستعقد على مدار يومين.