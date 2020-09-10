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متحدث الوزراء: نتوقع الوصول لمليون طلب تصالح خلال الـ 48 ساعة القادمة

سعد: الطلبات بلغت 800 ألف طلب قبل 10 أيام

كتب:

أحمد حامد دياب
02:05 ص | الخميس 10 سبتمبر 2020
المستشار نادر سعد

المستشار نادر سعد

توقع المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزاراء، أن يصل عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء خلال الـ48 ساعة المقبلة، إلى مليون طلب تصالح، مشيراً إلى أنه قبل 10 أيام من الآن بلغت الطلبات 800 ألف.

وكشف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري،: "خلال أيام قليلة سنكسر مليون طلب وسنعلن عن ذلك خلال الـ48 ساعة المقبلة".

وأضاف "سعد "، أن هناك تقديرات بحجم المخالفات تقول بأنها 3 ملايين مخالفة، من بينها مخالفات لا يجوز التصالح فيها مثل التعدى على أراضى الدولة أو حرم نهر النيل، وغيرها ممن تضمنها القانون، وتابع: "أيا كانت أعداد المخالفات بعد 30 سبتمبر سيتم تطبيق القانون عليها".  

وأكد أن من يدفع طلب جدية التصالح يمكنه تقسيط باقي المبلغ على مدار 3 سنوات بدون فوائد، مشيرا إلى أن بعض المحافظات أعادت النظر بالفعل فى أسعار التصالح بمخالفات البناء.

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