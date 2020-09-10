إصابة 6 أشخاص في حادثين سير ببني سويف

أصيب 6 أشخاص، اليوم الخميس، في حادثي سير بطرق بني سويف، إثر انقلاب دراجة نارية، بجوار منطقة مصنع الثلج بمدينة بني سويف، وأخرى بالطريق الصحراوي الشرقي.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي وأطفيح المركزي، لتلقي العلاج.

في الحادث الأول تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية أمام مصنع الثلج بمدينة بني سويف، ما أسفر عن إصابة كل من: علي فتحي علي، 40 عامًا، مقيم بعزبة التحرير، دون عمل، مصاب بكسر بالقدم اليمنى، وعبدالسلام محمد علي، 57 عامًا، مقيم بقرية الكوم الأحمر، عامل، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

وفي الحادث الثاني أصيب 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي قبل بوابة الكريمات، بنحو 10 كيلو اتجاه بني سويف.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ3 سيارات إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى أطفيح المركزي بالجيزة لتلقي العلاج.

وتبين أن المصابين هم: محمد عبد الله سيد، 30 عامًا، محاسب، مصاب باشتباه كسر بالذراع اليسرى، وجرح قطعي، وسونة محمد سيد، 38 عامًا، مدرسة، مصابة باشتباه كسر بالكتف اليسرى، وشوقي عبدالله سيد، 45 سنة، بالمعاش، اشتباه كسر بالكتف اليسرى، ومحمد شوقي عبدالله، 8 سنوات، مصاب بجروح وسحجات بالجسم، كما تبين أنهم يقيمون بحلوان القاهرة، وجرى نقلهم إلى مستشفى أطفيح المركزي لتلقي العلاج.