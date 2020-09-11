تايم لاين قصة سيدة القطار.. بدأت بفيديو وانتهت بالتعيين في منصب هام

احتل اسم الحاجة صفية، التي عرفت بـ"سيدة القطار"، الاسم الأكثر بحثاً وتداولا بعد ظهورها في فيديو انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهي تدفع الأجرة لمجند، بعد تعنيف محصِّل "كمسري" و"رئيس قطار" له، لعدم دفعه ثمن التذكرة ويحاولان إنزاله من القطار بالقوة.

تصدّت السيدة للمحصل ولرئيس القطار، ودفعت ثمن التذكرة عن المجند، ورفضت أن يتم إنزاله أو تسليمه للشرطة العسكرية، ولاقى موقفها إشادة كبيرة من رواد مواقع التواصل.

الساعة الـ3 عصرا.. وزير النقل يعتذر عن تجاوز كمسارية القطار

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، باسمه واسم جميع العاملين بالوزارة، الاعتذار عن الواقعة المتداولة عن قطار رقم (948) المتجه من "المنصورة - القاهرة"، بشأن تجاوز "كمسارية" القطار في حق أحد الركاب، وفق بيان أصدَرته وزارة النقل اليوم.

وأكّدت وزارة النقل، أنَّه تمّ إيقاف مرتكبي الواقعة عن العمل وإحالتهما للتحقيق الفوري، لافتة إلى أنَّه سيتمّ إعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منها، معبّرة عن احترامها واحترام كل العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام، وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.

وأكّدت في بيانها أنَّه لا تهاون مع أي مخطئ في حق أي راكب، مبينة أنَّ وزارة النقل ستستمر في خدمة جمهور الركاب، خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها منظومة السكك الحديدية في كل قطاعاتها والتحسين الكبير في مستوى الخدمة المقدمة.

الساعة الـ4 عصرا: القوات المسلحة تشكر "سيدة القطار"

تقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص الشكر والتقدير لـ"السيدة المصرية العظيمة" التي كانت بطلة الواقعة في القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة المجند، مؤكّدة أنَّ ما فعلته السيدة هو "تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة".

وأكّدت القيادة العامة للقوات المسلحة، احترامها لكل مؤسسات الدولة، مشددة على أنَّ جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، مبينة أنَّ جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذي نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءً لوطنهم وشعب مصر العظيم.

الساعة الـ5 مساء: نقابة المعلمين تكرم سيدة القطار

أكدت نقابة المعلمين، أنها ستكرم السيدة صفية إبراهيم، بطلة واقعة القطار اليوم.

وقال خلف الزناتي، نقيب المعلمين، إنه وجه بالتواصل مع الأستاذة صفية، المعلمة بإحدى مدارس المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والمعروفة إعلاميا بسيدة القطار، "السيدة المصرية العظيمة"، لتكريمها رسميا في النقابة، بعد دورها في واقعة قطار المنصورة القاهرة، وتمسكها بدفع ثمن تذكرة الركوب لأحد المجندين، بعد تجاوز الكمسري ضده.

الساعة الـ7 مساء: مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع وسيدة القطار

قالت السيدة صفية، المعروفة إعلاميًا بـ "سيدة القطار"، إن موقفها تجاه جندي القوات المسلحة هو أبسط تحرك ممكن أن تقدمه لمن يقومون بالتضحية من أجل مصر، مضيفة: "السيد وزير الدفاع كلمني وشكرني على ما فعلته خلال الموقف، وقولتله إن اللي عملته أقل حاجة انتوا بتعملوا أكتر من كده، وإحنا في أمان بسببكم واللي حصل نقطة في بحر من اللي بيتعملوه".

الساعة الـ8 مساء: مكالمة من رئاسة الجمهورية لـ "سيدة القطار"

قالت السيدة صفية، إنها تلقت مكالمة هاتفية من مكتب رئاسة الجمهورية، بعد موقف الشهامة الذي قدمته للجندي في القطار، مشيرة إلى أن مكتب رئاسة الجمهورية، أبلغها بأنهم سيأتون لتكريمها.

الساعة الـ8 مساء و20 دقيقة: وزير النقل يقدم الشكر للسيدة صفية

قدم اللواء كامل الوزير، وزير النقل، الشكر لـ"سيدة القطار"، عما قامت به تجاه المجند بالقطار: "أنا هروحلها لحد بيتها وأشكرها، دي أختي ومرات أخويا، وهما دول المصريات المحترمات الأصيلات".

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حقائق وأسرار"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن السيدة لم تقبل أن يهان شخص مثل ابنها: "هي فاكرة أنه مش معاه فلوس، أو مش عايز يطلع فلوس، هو معاه فلوس، لكنه عارف أنه مدفوع تذكرته مقدما".

الساعة الـ9 مساء: تعيين "سيدة القطار" بـ"قومي المرأة"

قررت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، تعيين السيدة صفية، عضوا بفرع المجلس بمحافظة الغربية، وسوف يتم استقبالها الأسبوع المقبل بمقر المجلس لتكريمها.