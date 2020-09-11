وليد إبراهيم: عملت بائعا في محل بيتزا لأساعد والدي قبل فترة الدراسة

قال وليد محمد إبراهيم طالب ثانوية عامة ملتحق بكلية الطب في جامعة بني سويف، إن والده حسين عامل نظافة في القصر العيني تعب كثيرًا في تربيته، ولهذا وعد بأنه سيقبل يده في مكان عمله إذا التحق بكلية الطب.

بدوره قال حسين عامل نظافة في القصر العيني، والد وليد، خلال حوارهما مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، الذي يعرض عبر شاشة "dmc"، إن ابنه إنسان طيب للغاية، وأنه كان يرضى بكل ما يقدمه له منذ صغره، مشيرًا إلى أن من الواجب تربية الأبناء على الفرق بين الصواب والخطأ، وإبعادهم عن الأصدقاء السيئين.

وأشار وليد محمد إبراهيم، إلى أنه عمل قبل بداية العام الدراسي لكي يساعد والده: "عملت في محل بيتزا، وكنت دائمًا أعمل مع عمي أو خالي، وأحب أن أشكر خالي جمعة الذي ساعدني جدًا خلال الفترة الماضية، وأشكر أيضًا أعمامي لأنهم ساعدوني كثيرًا".