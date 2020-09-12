"شوقي" ينفي توفير كمبيوتر للمعلمين والطلاب في العام الدراسي الجديد: كذب وتضليل

نفى الدكتور طارق شوقي ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، حول توفير الحكومة جهاز كمبيوتر مجاني للطلاب والمعلمين قائلا " هذ كذب وتضليل"

وأضاف وزير التعليم على أحد جروبات واتس أب، " موضوع مثل هذا سوف يكون انجاز هائل للدولة يستحق حفل كبير للاعلان عنه وليس اشاعات علي المواقع

واجتمع "شوقي" في وقت سابق، مع أعضاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، لوضع الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، والتي جاء بها عدد من التواريخ المهمة، التي تحدد مواعيد بدء ونهاية العام الدراسي 2020-2021، والمدة الفعلية للدراسة، ومواعيد إجراء امتحانات شهادات النقل والإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية، والتي جاءت كالتالي:

بدأ العام الدراسي الجديد السبت 17 أكتوبر 2020، ويستمر حتى الخميس 24 يونيو 2021.

يستمر الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد من السبت 17 أكتوبر 2020، وحتى 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا).

يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021، ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).

تبدأ إجازة نصف العام الدراسي السبت 6 فبراير 2021 وتستمر حتى الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).مدة الدراسة الفعلية للعام الدراسي بأكمله 33 أسبوعًا.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول السبت 23 يناير 2021.تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 15 مايو 2021.

تُعقد امتحانات الدبلومات الفنية، يوم السبت 29 مايو 2021.تُقام امتحانات الثانوية العامة، يوم السبت 19 يونيو 2021.