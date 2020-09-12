تاج الدين: خصصنا أماكن بالعناية المركزة لمواجهة أي زيادة في كورونا

قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إنه يجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال العام الدراسي المقبل، من كل أطراف العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن خطة الدراسة للعام المقبل احترافية وتشهد كل الإجراءات الوقائية والتأكيد على وجود مكان لفصل الطالب المصاب بالعدوى في كل مدرسة.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الماضي مرت بسلام، وكذا الأمر بالنسبة لامتحانات السنوات النهائية للجامعات، ومن ثم فإن مصر لديها تجارب سابقة بخصوص العملية التعليمية خلال أزمة الجائحة.

وتابع أن المستشفيات بدأت تمارس علاجها الطبيعي، لكن الجزء التجهيزي فيها، الخاص بالتعامل مع إصابات كورونا ما زال موجودًا، كما جرى تخصيص أماكن كثيرة في غرف العناية المركزة للتعامل مع الحالات إذا حدث أي زيادة طارئة، كما تحتوي على احتياطي استراتيجي من أجهزة التنفس الصناعي والمعدات الأخرى الخاصة بغرف الرعاية المركزة.