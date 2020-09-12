رئيس التحرير

محمود مسلم

تاج الدين: خصصنا أماكن بالعناية المركزة لمواجهة أي زيادة في كورونا

كتب:

شريف سليمان
09:57 م | السبت 12 سبتمبر 2020
الدكتور محمد عوض تاج الدين

الدكتور محمد عوض تاج الدين

قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إنه يجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال العام الدراسي المقبل، من كل أطراف العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن خطة الدراسة للعام المقبل احترافية وتشهد كل الإجراءات الوقائية والتأكيد على وجود مكان لفصل الطالب المصاب بالعدوى في كل مدرسة.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الماضي مرت بسلام، وكذا الأمر بالنسبة لامتحانات السنوات النهائية للجامعات، ومن ثم فإن مصر لديها تجارب سابقة بخصوص العملية التعليمية خلال أزمة الجائحة.

وتابع أن المستشفيات بدأت تمارس علاجها الطبيعي، لكن الجزء التجهيزي فيها، الخاص بالتعامل مع إصابات كورونا ما زال موجودًا، كما جرى تخصيص أماكن كثيرة في غرف العناية المركزة للتعامل مع الحالات إذا حدث أي زيادة طارئة، كما تحتوي على احتياطي استراتيجي من أجهزة التنفس الصناعي والمعدات الأخرى الخاصة بغرف الرعاية المركزة.

اقرأ المزيد:

عوض تاج الدين عن الموجة الثانية لكورونا: "لازم نستعد لها.. ولو مجتش خير وبركة"

السيسي يجتمع مع عوض تاج الدين لمتابعة جهود مواجهة كورونا

عوض تاج الدين عن موجات كورونا: لم ننته من الأولى حتى نتحدث عن الثانية

عوض تاج الدين: كنا في سباق مع الزمن لتوفير المستلزمات الطبية

عوض تاج الدين: مصر تسعى لتوطين صناعة الأنسولين والاكتفاء الذاتي منه

عوض تاج الدين: دول جنوب شرق آسيا إصاباتها قليلة لأنهم مبيسلموش على بعض

عوض تاج الدين يتحدث عن المناعة الجماعية: "مينفعش نعتمد عليها"

عوض تاج الدين: كورونا سيظل موجودا.. وستظهر منه سلالات جديدة