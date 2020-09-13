مسلم: رجال الأعمال مش بيشتكوا.. وإعلام الإخوان يصدر مشهد الغلابة

مسلم: الغلابة بيدخلوا هذه المعارك والحكومة حسمت موقفها بتوحيد مخالفات القرى بـ50 جنيها

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن رجال الأعمال لا يشتكون من قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأشار خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى، إلى أن الطرف الثاني الأقوى من الفقراء هو رجال الأعمال الذين استفادوا من مخالفات البناء، مشددًا على أهمية الإعلان عنهم: "مفيش حيتان بتتكلم عشان عارفين إنهم غلطانين، واللي بيتكلم هو المواطن اللي الإخوان بيستخدموه في المعركة".

وحول القبض على "حيتان" الفساد، فيما يتصل بقضية مخالفات البناء، أكد رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أنه كتب مقالًا سينشر اليوم، يطالب فيه بالإعلان عن رجال الأعمال الذين استفادوا من المخالفات.

مسلم: رجل أعمال أصبح مليارديرا بعدما كان يمتلك 35 ألف جنيه بسبب مخالفات البناء

وحكى "مسلم"، واقعة، عن رجل جاء من محافظة قنا، في حوزته 35 ألف جنيه، واشترى عقارًا في الإسكندرية، وبنى 22 دورًا، وأصبح مليارديرا، لافتًا إلى أن أحد الأشخاص دفع 200 مليون جنيه كمبلغ جدية تصالح، وهذا ما يعني أنه سيدفع مليار جنيه للتصالح، لأن مبلغ جدية التصالح، يمثل 25% من المبلغ الكلي للتصالح.

وأردف، أنه لا بد من الإعلان عن أسماء رجال الأعمال المستفيدين من المخالفات، مفسرًا ذلك بأن الفقراء والغلابة يستخدمون في مثل هذه المعارك: "الراجل اللي في الريف كل مشكلته في 10 آلاف أو 15 ألف جنيه، وأنا أحيي الحكومة على قرارها، بأن يدفع أهل الريف الحد الأدنى لجدية التصالح".

ولفت إلى أن نسبة تغطية الصرف الصحي للريف، كانت 11% في عام 2014، بسبب أزمة مخالفات البناء، التي كلفت الدولة أموالا كثيرة، لتوصيل المرافق إلى المباني العشوائية.

وأضاف: "الدولة حصلت على قرض بقيمة 500 مليون دولار، لزيادة مشروعات الصرف الصحي في الصعيد"، مشيرًا إلى أن البعض يطالبون بمنح المخالفين فرصة، وهو ما حدث منذ عام 2008.