مسلم: مفيش حيتان هتعترض على قانون التصالح عشان عارفين إنهم أجرموا

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن الطرف الثاني الأقوى من الفقراء هو رجال الأعمال الذين استفادوا من مخالفات البناء، مشددًا على أهمية الإعلان عنهم وكشف أسمائهم: "مفيش حيتان بتتكلم عشان عارفين إنهم غلطانين، واللي بيتكلم هو المواطن اللي الإخوان بيستخدموه في المعركة"، موضحا أنهم لن يعترضوا على قانون التصالح لأنهم يعلمون بارتكابهم جرائم.

وأضاف مسلم، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى: "هو عارف إنه عامل جُرم، وعارف إنه واخد باله بزيادة، لكن كل شوية تلاقي فيديو من سيدة بسيطة بتقول حرام وهنروح وهنيجي منين، ودول هم الوقود اللي بيدفعهم إعلام الإخوان وكل شوية يصدروا لنا موضوع الفقراء، وكأن دي قضية الغلابة".

وتابع، أن القانون ليس قضية الغلابة، وأنها بها طرفان أقوى من الفقراء، هم مسؤولي الأحياء، مطالبًا الحكومة بالإعلان عنهم بعدما جرى إحالة 600 شخص إلى النيابة: "لكن مش معنى كده إن كل الناس فاسدين، وإن الناس تبطل تمضي، ومش معنى كده برضه إني أسيب الفساد وإن الناس تمضي وترتشي براحتها وكأن مفيش بلد".

وشدد رئيس تحرير جريدة "الوطن" على أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تقاوم الفساد بشدة، ضاربًا المثل بمحافظ ووزير ونائب محافظ وغيرهم، ومن ثم فإنها يجب أن تعلن عن أسماء الموظفين المدانين في هذه المخالفات.