مسلم للمواطنين: متسمعوش للإخوان.. معندهمش هدف إلا تدمير مصر

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن مصر كانت دولة منهوبة طوال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الطرق وحرم السكك الحديدية والنيل والترع والكباري منهوبة، مؤكدا أن كل ذلك انتهى الآن.

وأضاف مسلم، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى: "كل واحد كان بيقدر ياخد حاجة كان بياخدها، لكن خلاص الفوضى خلصت"، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت دولة جديدة تشهد إنجازات.

وتابع، أن كل مكان في مصر أصبح يشهد حركة عمران كبيرة، مستطردًا: "اللي بيغيب عن المنطقة شهر، لما بيرجع مبيبقاش عارف يخش منين ويخرج منين".

وأردف، أن الدولة المصرية تعمل في كل الملفات مثل الطرق والكهرباء والإسكان، كما يجرى تطهير الترع، والتعديات على النيل، ومن ثم فإن المجتمع لا يجب أن يكون صامتًا ومتفرجًا.

وواصل: "يجب ألا نستمع إلى الإخوان، لأنهم مبقوش عندهم هدف في حياتهم غير تدمير هذه الدولة أو نظام 30 يونيو، وفشلوا في كل حاجة، ويحسب لهذا النظام وهذه الحكومة إنهم بيعملوا الكلام ده في وقت الانتخابات، بعدما تعودنا على العكس، وإن موسم الانتخابات هو موسم الاستثناءات، وموسم الرشاوى الانتخابية".