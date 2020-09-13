صفية أبو العزم لمروجي الشائعات: "مش ممكن تأثروا مهما عملتوا"

كشفت صفية أبو العزم، بطلة واقعة القطار الشهيرة، أنها التقت الجندى "عبد الله"، خلال حفل تكريمه بوجود الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والقيادات العسكرية.

وأضافت أبو العزم خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر القناة الأولى المصرية: "أنا النهاردة كنت قاعدة مع أبنائى الأربعة بحفل تكريم القوات المسلحة".

وأشادت "سيدة القطار"، بأخلاق الجندى "عبدالله"، خلال حفل التكريم، حيث أشاد به الفريق أول محمد زكي: "هو قال ليه كلمتين أنا مسمعتهمش، لكن كان حاطط إيده على ضهره وبيكلمه، كان بيعامله زى ابنه".

وفندت صفية أبو العزم،"سيدة القطار"، الشائعات التى تروجها قنوات الإخوان والإعلام المعادى وتشكيكهم فى صحة الواقعة، وتابعت: "عندما يريد الله شيئا أن يحدث لا يستطيع كائن من كان أن يمنع قدر الله سبحانه وتعالى".

وكشفت، أنها حصلت على درع القوات المسلحة، اليوم خلال حفل تكريم المجند، "عبد الله"، الذى كان البطل الثانى فى واقعة قطار المنصورة، موجهة رسالة إلى مروجى الشائعات قالت خلالها: "أنا بقول ليكم حصلت على درع القوات المسلحة، ولا يمكن لكم أن تؤثروا فينا مهما فعلتم".