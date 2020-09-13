والدة مجند القطار تبكي على الهواء: "قلبي وجعني عليه لما شفت الفيديو"

أعربت صباح والدة الجندى عبد الله محمد عنتر، صاحب واقعة القطار، عن أن رعبها وحزنها الشديدين عقب تداول فيديو لنجلها وهو يُعنَّف على يد الكمسرى ورئيس القطار، مشيرةً إلى أنها شعرت بالخوف الشديد عليه، خشية أن يكون قد تعرض لمكروه.

وأجهشت والدة المجند، خلال حوارها ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، بالبكاء الشديد، على الهواء وهي تتحدث عن ألمها ومرارتها عندما شاهدت وسائل الإعلام تتداول الفيديو ويعلقون عليه، مشيرة إلى أنه منذ حدوث الواقع لم تتحدث مع ابنها إلا اليوم.

وتابعت والدة "جندي القطار": "قلبي وجعني عليه لما شفت الفيديو، لكن وزير الدفاع كلمني وطمنى عليه وأشاد بيه، وقال لى عبد الله قاعد معايا وكلمته واطمنت عليه".

وأشارت والدة المجند، إلى أنها ربت ابنها على الأخلاق والانضباط، وعدم التطاول على أحد مهما حدث، مشيرة إلى أن ثمرة تربيتها تجلت في الأزمة التى تعرض لها خلال ذهابه إلى الجيش.