السيطرة على حريق نشب في منزل بشبين الكوم

سيطرت الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، على حريق نشب بقرية شبراخلفون التابعة لمركز شبين الكوم، في الساعات الأولى من صباح اليوم، نتيجة ماس كهربائي بأحد المنازل.

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، في بيان لها، أن الحريق نشب نتيحة ماس كهربائي دون وجود أي خسائر في الأرواح، وأبلغت العمليات واستدعاء المطافي والإسعاف.

وشددت هناء عقيله رئيسة المركز والمدينة، على ضرورة التصدي لأي أزمات أو مخاطر تواجه المواطنين، مشيرة إلى أن العمل مستمر للتواصل مع أي عقبات والعمل على حلها فورا.