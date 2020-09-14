جلسة عرفية تنتهي بمقتل ربة منزل على يد مزارع بالمنوفية

لقيت ربة منزل مصرعها على يد مزراع، على خلفية خلافات بينهما لمحاولته التقرب منها، في قرية "الخضرة"، بدائرة مركز الباجور، في محافظة المنوفية، بعد فشل جلسة صلح عرفية.

وشكت المجني عليها إلى أشقائها وعدد من جيرانها بقيام المزارع بمضايقتها وتكرار محاولة الاتصال بها تليفونياً، وقرر بعض أهالي القرية عقد جلسة عرفية لمنع تفاقم المشكلة.

وأوضح شهود عيان أن الجلسة كان شهدت مزيداً من الخلافات، قام على أثرها أحد أقارب المزارع بالخروج من الجلسة، بينما رفض الأخير التوقيع على وصل أمانه، وحدثت مشادة كلامية بين الطرفين، قام على إثرها الجاني بقتل المجني عليها.

تلقى مدير أمن المنوفية، اللواء أحمد فاروق القرن، إخطاراً بالواقعة من الرائد هيثم النطاط، رئيس مباحث مركز الباجور، وتم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.