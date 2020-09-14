"التجارة": حريصون على فتح آفاق جديدة لصادراتنا

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور يعد تتويجاً لعمق العلاقات والروابط التاريخية التى تربط مصر بدول أمريكا اللاتينية والتى تمتد لما يزيد على 6 عقود، مشيرة إلى أن هناك العديد من التكتلات الدولية التى تجمع مصر ودول أمريكا اللاتينية وتشمل مجموعة دول عدم الانحياز ومجموعة الـ77 ومجموعة الـ15، كما عكس تأييد أغلبية دول قارة أمريكا اللاتينية وحصول مصر على مقعد غير دائم بمجلس الأمن للمرة السادسة قوة ومتانة العلاقات المشتركة بين مصر ودول قارة أمريكا الجنوبية.

"جامع": نتواصل مع المجالس التصديرية

جاء ذلك فى كلمة الوزيرة التى ألقاها نيابةً عنها الدكتور أحمد مغاورى، رئيس جهاز التمثيل التجارى، خلال فعاليات الندوة الافتراضية التى نظمها الجهاز حول تعظيم الاستفادة من اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الميركسور. وأشارت الوزيرة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من اتفاق التجارة الحرة الموقّع بين مصر ودول تجمع الميركسور، والذى دخل مرحلة جديدة من التطور والازدهار اعتباراً من أول سبتمبر 2020 بعد الإعلان عن التحرير الكامل لمزيد من السلع المتبادلة بين الطرفين والمدرجة بالقائمة (ب) الملحقة بالاتفاق، لتنضم هذه السلع إلى قائمة السلع التى سبق تحريرها من قبل فى القائمة (أ) عند دخول الاتفاق حيز التنفيذ فى الأول من سبتمبر عام 2017.

وأكد الدكتور فيرناندو آر رويو سفير أوروجواى بالقاهرة أن بلاده على استعداد للعمل مع دول التجمع لوضع خطة عمل تشمل عدداً من السلع والقطاعات التى يمكن التركيز على زيادة التبادل التجارى فيها.