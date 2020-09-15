جراحة عاجلة بـ"جامعي المنصورة" لإعادة أنف وشفاه مصاب بمشاجرة

نجح أطباء قسم الطوارىء بمستشفى جامعة المنصورة، في محافظة الدقهلية، في إجراء عملية جراحية لأحد الأشخاص، بشكل عاجل، لفقده أنفه وإحدى شفتيه في مشاجرة بالأسلحة البيضاء مع عدد من أقاربه بمدينة المحلة الكبرى، في محافظة الغربية.

وكان مدير أمن الغربية، اللواء هاني مدحت، قد تلقى إخطاراً من العقيد أحمد الحوشي، مأمور قسم أول المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة "عجيب"، بناحية "عزبة توما"، بقيام شاب يدعى "أ. أ."، 18 سنة، بالتعدي على عمه "حباظة أ."، في الخمسينيات من العمر، باستخدام أداة حادة، مما تسبب في قطع أنفه وإحدى شفتيه، بالإضافة إلى إصابة زوجة عمه بجروح متفرقة في الجسم، أثناء مشاجرة بين الطرفين، وفر هارباً.

وعلى الفور، انتقلت قوة مباحث قسم أول المحلة، برئاسة الرائد معاذ الحسيني، إلى مكان الحادث، وتبين من خلال التحقيقات أن السبب المشاجرة خلافات سابقة بينهم على الميراث، وتم فرض كردون أمني بالمنطقة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تم ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.