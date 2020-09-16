تأجيل معرض طائرات رجال الأعمال و"الخاصة" بالشرق الأوسط

أعلن اتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "ميبا"، تأجيل فعاليات معرض طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة إلى الفترة 22 وحتى 24 فبراير 2021 في دبي وورلد سنترال، نظرا للمخاوف المتعلقة بمواصلة تفشي فيروس كورونا.

وأكد علي أحمد النقبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لاتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "ميبا"، أنّ الاتحاد كان يراقب وعن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا الأسابيع الماضية، وآخر المستجدات على قيود السفر من الحكومات حول العالم، حيث اتخذ الاتحاد وبعد تقييم الوضع الحالي واستشارة جميع الأطراف المعنية والعارضين، هذه الخطوة وتأجيل الحدث، حفاظا على سلامة العارضين والزوار والمقاولين والموظفين.

وقال النقبي: "رغم أنّ هذه الأخبار مؤسفة بالنسبة لقطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص، إلا أننا نعتقد أنّ تأجيل هذا الحدث إلى العام المقبل، سيضمن تنظيمه وفقا للمعايير العالمية التي يتوقعها الجميع".

يذكر أنّ معرض طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة "ميبا شو" سيتيح للمؤسسات فرصة لقاء نخبة عالمية من مصنعي طائرات رجال الأعمال والطيران الخاص، وشركات هندسة وإلكترونيات الطيران، ومراكز إنجاز الطائرات، وشركات الإيجار، وبائعي الطائرات، الذين سيعرضون أحدث منتجاتهم وخدماتهم.

ويضم المعرض سلسلة من ورش العمل والندوات والجلسات الحوارية مع مجموعة من الخبراء والقادة في القطاع، إلى جانب برنامج من الاجتماعات المنظمة مسبقا التي ستوفر سهولة التواصل بين الزوار والعارضين، كما يكون المعرض منصة للزوار تمكنهم من الاطلاع على الخدمات الاستثنائية التي يقدمها مشغلي السفر الفاخر الجديد الإقليميين والعالميين المتواجدين في المعرض.