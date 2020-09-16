مطار القاهرة يستقبل اليوم 55 رحلة على متنها 6 آلاف مسافر

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الأربعاء، 55 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها نحو 6 آلاف راكب، كما يغادر المطار 55 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوربية، وعربية، وأسيوية، وإفريقية، تقل على متنها نحو 6 آلاف مسافر من جنسيات مختلفة.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن صالات المطار تشهد خلال الـ 24 ساعة القادمة، مغادرة ووصول نحو 12 ألف مسافر على متن 110 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

ووجهت مصر للطيران عناية عملائها أنه في ضوء التعليمات الصادرة من هيئة الطيران المدني السعودي، فقد تقرر السماح بالسفر من وإلى المملكة العربية السعودية وذلك للمسافرين من الفئات الآتية:

- المواطنون السعوديون ومرافقيهم من غير السعوديين أو أزواجهم وأطفالهم من غير السعوديين.

- السادة غير السعوديين الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة عمل / زيارة سارية / أو حاملي تأشيرة إقامة سارية.

- يجب على جميع المسافرين ضرورة تقديم ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 48 ساعة على الأكثر من الإقلاع من المطارات المصرية.

- وكانت الشركة أعلنت أن هذا القرار يسري اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2020.