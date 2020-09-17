أحزاب "القائمة الوطنية" تتنافس داخل دائرتين بالمنوفية

تشهد انتخابات مجلس النواب في محافظة المنوفية، منافسة بين أحزاب تحالف القائمة الوطنية على النظام الفردي في دائرتين بمحافظة المنوفية، وهو الأمر الذي أصبح محل جدل بين المواطنين في تلك المراكز والمدن، واعتبره بعض السياسيين بأنه سيكون مفاجأة الانتخابات في المحافظة.

وتقدم 4 مرشحين من أحزاب التحالف للمنافسة على مقعدي دائرة شبين الكوم، حيث حصل المهندس أحمد حجازي على رقم (1) في كشوف المرشحين عن حزب مستقبل وطن وحصل علي رمز "الكتاب"، وماجد أبوالخير عضو مجلس النواب السابق وعضو حزب مستقبل وطن، والحاصل على رقم (3) ورمز "القلم".

ويتنافس في مواجهتهما، خالد راشد نقيب المحامين في المنوفية عن حزب المصري الديمقراطي، والذي حصل على رقم (2) في كشوف المرشحين ورمز "القطار"، واللواء العناني حمودة عن حزب الشعب الجمهوري، والحاصل على رقم (4) ورمز "الصاروخ".

كما تقدم الدكتور محمود البرعي أمين حزب مستقبل وطن بالباجور بأوراق ترشحه في انتخابات مجلس النواب في المنوفية، وحصل على رقم (1) ورمز "الكتاب"، وذلك في مواجهة المهندس نور شاشي أمين حزب الشعب الجمهوري بالمنوفية، والذي حصل على رقم (2) في ترتيب قوائم المرشحين وحصل على رمز "الصاروخ".