"ترك بط".. مرشحة لـ النواب تتعرض للتنمر بسبب اسمها: أنا بـ100 راجل

تعرضت المرشحة المحتملة لمجلس النواب عن دائرة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، "ترك بط" للتنمر عليها بسبب اسمها من قبل عدد من رواد التواصل الاجتماعي. وقالت "ترك بط" المرشحة المحتملة لمجلس النواب، إنها ستقاضي من يتنمر عليها بسبب اسمها، موضحة أن عائلة "بط" لها باع كبير في مدينة شبين الكوم في المناصب القيادية والمشاركة المجتمعية، قائلة "أنا بـ100 راجل وهاخد حقي من الناس دي".

وأضافت "ترك" لـ"الوطن"، أن "ما قام به البعض من استهزاء باسمي ما هي إلا محاولة غير سوية، للتأثير على قراري بالترشح وهو أمر غير مقبول"، موضحة أنها أجرت الكشف الطبي للانتخابات، ولكنها لم تقدم أوراق ترشحها للجنة الانتخابات حتى الآن.