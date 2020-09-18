رئيس التحرير

محمود مسلم

"ترك بط".. مرشحة لـ النواب تتعرض للتنمر بسبب اسمها: أنا بـ100 راجل

كتب:

إبراهيم الديهي
10:08 ص | الجمعة 18 سبتمبر 2020
المرشحة المحتملة لمجلس النواب

المرشحة المحتملة لمجلس النواب

تعرضت المرشحة المحتملة لمجلس النواب عن دائرة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، "ترك بط" للتنمر عليها بسبب اسمها من قبل عدد من رواد التواصل الاجتماعي. وقالت "ترك بط" المرشحة المحتملة لمجلس النواب، إنها ستقاضي من يتنمر عليها بسبب اسمها، موضحة أن عائلة "بط" لها باع كبير في مدينة شبين الكوم في المناصب القيادية والمشاركة المجتمعية، قائلة "أنا بـ100 راجل وهاخد حقي من الناس دي".

وأضافت "ترك" لـ"الوطن"، أن "ما قام به البعض من استهزاء باسمي ما هي إلا محاولة غير سوية، للتأثير على قراري بالترشح وهو أمر غير مقبول"، موضحة أنها أجرت الكشف الطبي للانتخابات، ولكنها لم تقدم أوراق ترشحها للجنة الانتخابات حتى الآن.

اقرأ المزيد:

102 مرشح محتمل لـ"النواب" يتقدمون بأوراقهم في المنوفية

مدير أمن المنوفية يتابع تقديم مرشحي "النواب" المحتملين لأوراقهم

مشادات بين مرشحي "النواب" أثناء تقديم أوراقهم في المنوفية

محافظ المنوفية: 3 مدارس جديدة تدخل الخدمة هذا العام لتقليل الكثافة

تعليم المنوفية: غلق تظلمات الثانوية في الدور الثاني غدا

بدء حصاد محصول الذرة بمزرعة الراهب التابعة لجامعة المنوفية

محافـظ المنوفية ورئيس جامعة الأزهر يكرمان أوائل الثانوية

التنمية المحلية: المنوفية الأكثر تلقيا لطلبات التصالح

التنمية المحلية: المنوفية أكثر المحافظات المترددة على طلبات التصالح

محافظ المنوفية يلتقى وفد شركتي جاب الفرنسية و"ECG" للاستثمارات