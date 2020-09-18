انتقادات على مواقع التواصل لنموذج للأهرامات بمدخل قرية بالمنوفية

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورا لنموذج مصغر للأهرامات ومسلة فرعونية وأسد، بمدخل قرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، منتقدين الشكل العام بعد تطوير المدخل من قبل الوحدة المحلية، بدعوى الإساءة لعظمة الحضارة الفرعونية. وسادت حالة من السخرية بين رواد "التواصل الاجتماعي" بعد نشر الصور على صفحات الموقع، وظهر فيها استخدام الأسمنت وطلائه باللون الأبيض، ودوّن أحد الرواد تعليقًا: "عيب علينا والله نهين تاريخ بلدنا"، وكتب أخر ساخرًا: "المنوفية بقي فيها أهرامات يا ولاد" . من جانبها قالت هناء عقيلة، رئيس مركز ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إن الوحدة المحلية لم تشترك في هذا العمل وإنما تم بالجهود الذاتية من قبل شباب القرية ولم يتدخل المجلس فيه من قريب أو بعيد، منتقدة من يروج تلك الصور قائلة "أين كنتم عندما كان هذا المكان مقلبا للقمامة" . وأضافت رئيس المدينة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الشباب حاولوا تجميل المدخل وإظهاره كنموذج مصغر لأماكن أثرية في مصر مثل المسلة الفرغونية، مؤكدة استمرار أعمال تجميل المدخل بهدف الحفاظ علي الشكل الجمالي لأكبر قري المحافظة علي الإطلاق .