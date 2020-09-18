ضابط بحرس الحدود: "اللي يعدي بسلاح يبقى على رقبتنا أحسن ما يدخل البلد"

قال العميد أشرف عبد العزيز ضابط بقوات حرس الحدود، إنه في إحدى الدوريات، تلقت الدورية معلومة بشأن تهريب بعض العناصر، مواد مخدرة من الجانب الغربي، إلى الجانب الشرقي، حيث تحرك بقوة مع قائد الدورية.

وأضاف حواره مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "أثناء وجودنا في الدورية اخترق سيارتان الجانب الغربي إلى الجانب الشرقي، فتعاملنا معهما وضبطناهما، وأثناء التعامل أصبت بـ5 طلقات، وتمكننا من ضبط المهربين وكان معهم ترامادول وأسلحة وذخائر وجرى تقديمهم إلى المحاكمة العادلة".

وتابع: "كنا متواجدون في منطقة بحر الرمال بدورية، وعملنا كمائن متحركة في منطقة المعلومات، وأثناء عمل الكمائن المتحركة، وجدنا أثر لعربيتين مخترقتين وتتبعناهما إلى آخر الحد الشرقي لمنطقة بحر الرمال، لأن بحر الرمال ليس مانعًا طبيعيًا لعمليات التهريب، لأن سيارات اللاند كروزر تستطيع التحرك فيها، وبالتالي يستطيع المهربون التحرك فيه، والدورية في هذه المنطقة قد تستغرق 15 يومًا او شهرًا لإحباط محاولة تهريب وذلك في مناطق المعلومات المتوفرة او بالاشتراك مع أفرع القوات المسلحة".

وأردف: "بنطلع بنية الجهاد في سبيل الله، ومتوقعين أي شيء ممكن يحصل، وزملاء لنا أستشهدوا وأخرون أصيبوا.. عاملين حسابنا إننا ممكن نرجع او منرجعش، واللي يعدي بسلاح أو ذخيرة او مخدرات يعدي على رقبتنا أحسن ما يوصل جوه البلد".

وأردف، ان المخدرات تدمر الشباب وهم البنية الأساسية لمصر، كما أن الحشيش يضرب الاقتصاد، حيث أن قيمة طن الحشيش تعادل نحو 20 مليون جنيه.