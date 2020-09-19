التعليم: إصدار منهج جديد لطلاب الصف الثالث الابتدائي فقط

قالت الدكتورة نوال شلبى، مدير المركز القومى لتطوير المناهج، إنه جاري العمل على تنفيذ ووضع منهج جديد لطلاب الصف الثالث الابتدائي للعام الدراسي 2020 – 2021، نظرا لأنها الدفعة الجديدة في نظام التعليم الجديد، مشيرة إلى استمرار العمل بباقي مناهج المراحل الدراسية المختلفة .

وأكدت " شلبي" في تصريحات خاصة، إن المركز يستعين بالخبرات الأجنبية لأخذ ارائهم – استشاريا- للوقوف على أخر مستجدات التعليم في العالم من ناحية، وحتى يتمكن خبراء المركز من تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من خلال التعاون مع الخبرات الأجنبية المختلفة، مشيرة إلى أن الهدف من الاستعانة بالخبرات الأجنبية هو الاطلاع على أخر المستجدات التعليمية حول العالم، وأخذ ما يتناسب منها مع الفكر المصري ، لتحقيق استفادة حقيقية للطلاب المصريين.

وعلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على خطة الدولة لتطوير منظومة التعليم التي استعرضها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قائلًا: إن هناك موضوعات تحتاج مننا كدولة مع المواطنين العمل عليها، متابعًا أن المناهج التي وضعتها وزارة التربية والتعليم ضمن نظام التعليم المصري الجديد من أفضل المناهج في العالم، معلقًا: " كان حلم الوصول إلى مناهج.

طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بأن يعيد شرح نظام الحضور في المدارس بالعام الدراسي، الذي يأتي بالتزامن مع وجود فيروس كورونا المستجد.

وقال السيسي، خلال افتتاحه عدد من المشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتلعيم: "يا دكتور طارق لو سمحت اشرح اللي فات كويس، مقصدش كويس، أنا أقصد للناس اللي بتسمعنا".

وأضاف رئيس الجمهورية: "كورونا لسه مخلصش، ومحتاج مننا كلنا ننتبه عشان نحقق الاستقرار اللي حقنناه، وكلام الدكتور طارق هنا بيتكلم على فترات حضور مختلفة عما كنا عليه".