"دوائر النواب" تشتعل مبكراً قبل انطلاق الدعاية رسمياً.. وهدوء أمام لجان الترشح بالمحافظات

اشتعلت مبكراً المعركة الانتخابية بدوائر مجلس النواب، قبل انطلاق الدعاية الانتخابية رسمياً للمرحلة الأولى 5 أكتوبر المقبل، فيما شهدت أغلب اللجان الانتخابية بالمحاكم الابتدائية هدوءاً نسبياً، خصوصاً بانتهاء السباق على صدارة الأرقام بالقوائم الانتخابية فى اليوم الأول لفتح باب الترشح.

إقبال على الترشح فى "المنتزه والرمل والدخيلة" بالإسكندرية

وفى الإسكندرية، حصدت الدائرة الأولى «المنتزه»، التى يوجد بها 3 أحياء «المنتزه أول وثانى وثالث» المرتبة الأولى فى أكبر عدد من المرشحين المحتمَلين لمجلس الشعب 2020، حيث تقدّم لها فى 3 أيام 52 مرشحاً محتملاً يتنافسون على 4 مقاعد فردية من نصيب الدائرة.

وجاء فى المرتبة الثانية دائرة الرمل، الدائرة الثانية، التى بها «الرمل أول وثانى» وترشح لها 28 مرشحاً محتملاً على 3 مقاعد فردية، فيما جاءت بالمرتبة الثالثة الدائرة السادسة، وهى دائرة الدخيلة، وبها أقسام الدخيلة والعامرية أول وثانى وبرج العرب، وترشح لها 22 مرشحاً محتملاً على 4 مقاعد فردية.

وقال المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات فى الإسكندرية أمس، إن عدد المرشحين المحتملين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم على المقاعد الفردية للانتخابات البرلمانية 2020 حتى الآن فى اليوم الثالث 2 فقط. وأضاف «المشد» لـ«الوطن» أن عدد المرشحين بلغ 139 مرشحاً فى 3 أيام، وذلك بعدما تقدم 128 مرشحاً فى اليوم الأول و9 مرشحين فى اليوم الثانى، و2 مرشحين فى اليوم الثالث. وأكد ضرورة اتباع جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، ومن المقرر أن يستمر فتح باب الترشح حتى 23 سبتمبر الحالى.

كما تقدم عدد كبير من أعضاء مجلس النواب بأوراق ترشحهم بانتخابات مجلس النواب 2020 على 6 دوائر بالإسكندرية، حيث حرص عدد كبير من الأعضاء البرلمانيين الحاليين على الوجود بساحة الانتخابات، أملاً فى الفوز مرة أخرى بالمقعد.

وجاء أبرز المتقدمين لانتخابات مجلس النواب النائبة البرلمانية السابقة المهندسة مى محمود عن دائرة المنتزه، والنائب البرلمانى عفيفى إبراهيم عفيفى عن دائرة الرمل، والنائبة البرلمانية إلهام المنشاوى عن دائرة الرمل، والنائب البرلمانى عمر الغنيمى عن دائرة الرمل، والنائب البرلمانى هيثم الحريرى عن دائرة محرم بك، والنائب رزق راغب ضيف الله عن دائرة الدخيلة، والنائب سامح السايح عن دائرة المنتزه، والنائب أبوالعباس فرحات عن دائرة المنتزه، والنائب مصطفى جمعة الطلخاوى دائرة الدخيلة، والنائب عمرو كمال عن دائرة محرم بك، والنائب طارق السيد عن دائرة سيدى جابر.

أكثر من 100 مرشح محتمل تقدموا للجنة الانتخابات فى الأقصر للمنافسة فى 3 دوائر

وفى الأقصر، تقدم أكثر من 100 مرشح محتمل حتى الآن للجنة الانتخابات بالأقصر فى 3 دوائر للمنافسة على 3 مقاعد فردية، وهو ما يجعل الانتخابات الحالية هى الأقوى فى تاريخ المحافظة، نظراً لكثرة المرشحين وإعادة تقسيم الدوائر. وتعتبر دائرة مركز وبندر الأقصر الأكثر سخونة، حيث من المتوقع أن يتنافس أكثر من 30 مرشحاً، من بينهم 5 نواب سابقين و3 وصلوا إلى جولة الإعادة سابقاً، وعدد من الوجوه الجديدة القوية.

وفى دائرة مركز إسنا، من المتوقع أن يزيد عدد المرشحين على 25 مرشحاً، بينهم 3 يتنافسون مع باقى المرشحين على مقعد واحد. وفى دائرة مركزى أرمنت والقرنة يتنافس أكثر من 35 مرشحاً على مقعد واحد، بينهم 4 نواب سابقين ومرشحان قويان.

حزب التجمع يخوض الانتخابات بالعريش بعد توقف 10 سنوات

وفى شمال سيناء، قرر حزب التجمع خوض انتخابات مجلس النواب، بعد انقطاع عن السباق الانتخابى هناك لـ10 سنوات، حيث أعلن الأمين العام للحزب بشمال سيناء حسن النخلاوى أن الحزب استقر على ترشيح إبراهيم الكاشف، فيما شهدت محكمة شمال سيناء، إقبالاً كبيراً على عملية الترشح للدائرتين، سواء الأولى أو الثانية، وذلك بعد أن وصل عدد المترشحين المحتملين الذين أجروا الكشف الطبى حتى الآن إلى ما يقرب من 40 شخصاً بمستشفى العريش العام.

وفى المنوفية، شهدت الأيام الأولى للترشح لعضوية مجلس النواب فى محافظة المنوفية، منافسة شرسة قى أغلب دوائر المحافظة، وتشهد دائرة شبين الكوم منافسة قوية بين كثير من المرشحين، ومن بينهم أحمد حجازى وماجد أبوالخير مرشحا حزب مستقبل وطن، وخالد راشد نقيب المحامين عن الحزب المصرى الديمقراطى، رمز القطار، واللواء العنانى حمودة عن حزب الشعب الجمهورى.

منافسة شرسة فى "الباجور وشبين الكوم وتلا" وهدوء فى "سرس الليان والسادات" بالمنوفية

وتشهد دائرة الباجور بالمنوفية صراعاً على مقعد واحد فقط، حيث يترشح محمود البرعى عن حزب مستقبل وطن، ونور ناشى عن حزب الشعب، وعدد كبير من السياسيين والشخصيات العامة، إضافة إلى وجود عنصر الشباب والمرأة، وهى الدائرة التى تقدّمت فيها امرأة بأوراق ترشحها حتى الآن، وتشهد الانتخابات فى دائرة سرس الليان منوف السادات هدوءاً حذراً فى ظل ترشح أيمن معاذ وأحمد أبوزيد عن حزب مستقبل وطن، وأسامة شرشر «مستقل».

وتشهد دائرة تلا والشهداء منافسة كبيرة بين المرشحين، حيث يترشح على المقعد الفردى كريم طلعت السادات، وإبراهيم خليف عن حزب مستقبل وطن، والدكتور عبدالحميد الشيخ عضو مجلس النواب، ورجل الأعمال عبدالحفيظ نصير، فيما تشهد أيضاً دائرة قويسنا بركة السبع منافسة قوية، حيث تقدم سامى فتوح عن حزب مستقبل وطن، وعلى حماد عن حزب الشعب الجمهورى، وعصمت زايد عضو مجلس النواب، وأحمد رفعت عضو مجلس النواب.

وفى كفر الشيخ، اشتعلت المنافسة على مقاعد البرلمان فى جميع الدوائر، ما بين مرشحى الأحزاب المختلفة والمستقلين، ووصل الصراع الانتخابى إلى حد التربيطات وانضمام البعض إلى حزب مستقبل وطن، خصوصاً بعد الاكتساح الذى حققه فى انتخابات مجلس الشيوخ.

وفى الدائرة الأولى، التى تشمل مركزى قلين وكفر الشيخ وتوابعهما، يشتعل الصراع بين عدد من المستقلين، وبين المنتمين إلى حزب مستقبل وطن، بعدما أعلن أسماء قائمة التحالف، ومن يخوضون السباق على المقاعد الفردية، بينما أعلن بعض النواب الحاليين خوضهم السباق كمستقلين، وبدأوا حملات الدعاية الانتخابية عبر وسائل التواصل الاجتماعى، كما اشتد الصراع فى الدائرة الثانية، التى تشمل مراكز «دسوق، فوه، ومطوبس»، بين الذين جرى إعلان أسمائهم على قائمة التحالف، وبين 5 من النواب الحاليين المرشحين كمستقلين. بينما بدأت التربيطات فى دائرة «الحامول وبيلا والبرلس»، بين العائلات، خاصة بعد إعلان «مستقبل وطن» الدفع بـ3 مرشحين، بينهم برلمانى سابق، وآخر خاض غمار الانتخابات الماضية ولم يوفق.

وفى الدائرة الرابعة، التى تشمل سيدى سالم والرياض، اشتد الصراع عقب ترشيح 3 من عائلة واحدة، بينهم برلمانيان اثنان سابقان، على قائمة التحالف، ليبدأ المستقلون فى التربيطات العائلية والدعاية الإلكترونية مبكراً.

وفى أسيوط، يواصل المرشحون للانتخابات تنظيم مؤتمرات فى دوائرهم الانتخابية.