مطار القاهرة يستقبل 75 رحلة بـ7119 راكبا اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الاثنين، 75 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها نحو 7119 راكبًا، فيما يغادر المطار 78 رحلة سفر إلى عدة وجهات أوربية، وعربية، وآسيوية، وإفريقية، تقل على متنها 9939 راكبًا.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن صالات السفر و الوصول بالمطار ستستقبل خلال الـ24 ساعة المقبلة رحلات دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيّرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني "مصر للطيران"، إضافة إلى شركات مصرية خاصة.

كانت الشركه الوطنية القابضة مصر للطيران، قد أعلنت أنها ستسير، اليوم الاثنين، 27 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من باريس، ولندن، وأبوظبي، وميلانو، واسطنبول، ونيروبي، والخرطوم، وبيروت، والبحرين، والرياض، والدمام، والمدينة المنورة، والشارقة، و3 رحلات جوية إلى كل من دبي، جدة، و5 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة واحدة جوية إلى الأقصر، بالإضافة إلى 3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3100 راكب من جنسيات مختلفة.

وتطبق سلطات مطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تقوم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والسائحين والعاملين بصالات السفر والوصول.