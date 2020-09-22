مطار القاهرة ينقل 17 ألف راكب على متن 153 رحلة خلال الـ24 ساعة الماضية

استقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار يوم أمس الاثنين، 75 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، أقلت على متنها نخو 7119 راكبا.

كما غادر المطار 78 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوروبية، وعربية، وأسيوية، وأفريقية، أقلت على متنها 9939 راكبا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن صالات السفر والوصول استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية رحلات دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، سيرتها شركات دولية وعربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

كانت الشركه الوطنية القابضة مصر للطيران أعلنت أنها ستسير اليوم الثلاثاء 39 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من أثينا، روما، لندن، ميلانو، فيينا، اسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، الخرطوم، أبوظبي، الشارقة، إربيل، بيروت، تونس، البحرين، أبها، لاجوس، الدمام، المدينة المنورة، القصيم، موسكو، واشنطن، و3 رحلات جوية إلى كل من دبي، جدة، ورحلتين جويتين إلى الرياض، و5 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة واحدة جوية إلى الأقصر، بالإضافة إلى 5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4600 راكب من جنسيات مختلفة.