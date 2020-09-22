بريد الوطن.. شكر وتحية لجريدة «الوطن»

إلى جريدتى المحبوبة «الوطن» رسالة تقدير واحترام، فمنذ أن تعاملت مع الجريدة فى بابها «نبض الشارع» بإرسال بعض الرسائل والخواطر والمقالات البسيطة وبعض الشكاوى والإيجابيات والسلبيات التى أرصدها من خلال الواقع على الأرض، لم تردنى الجريدة فارغاً، لأنها نشرت كل ما أرسله لها، فحقاً ثقتى فى الجريدة جعلتنى أتعامل معها وكأننى صاحب الجريدة، وهذا الشعور تمركز بداخلى وأصبح له جذور عميقة، لأن الجريدة رئيساً ورؤساء الأبواب والمحررين، وثقتم فىّ وفيما أكتبه، وأعطيتمونى مساحة ورداً على أسئلتى واستفساراتى، وأيضاً تعاونكم المثمر البنّاء فيما ترونه جيداً لى ولكم فى المساحة المسموح بها بالجريدة، ولم تحجبوا رسالة عن النشر لى، من هذا المنطلق ورصدكم للإيجابيات التى تحدث على أرض الواقع سواء من الحكومة أو الأفراد كمبادرات طيبة أو بطولة فى عمل إنسانى أو تشجيع للمواهب المتعددة أو قصة كفاح وعمل جيد لعامل أو موظف وهو يعمل فى صمت كجندى مجهول وغيرها.

أتقدم بالشكر والتحية والتقدير لجريدتى «الوطن» ليس من شخصى البسيط، إنما يتقدمنى مشاركاً شعب سمالوط عموماً ومنطقة شرق الترعة خصوصاً، تتقدم الشكر الأستاذة سهير صلاح الدين أمينة المرأة بسمالوط وعضو بيت العائلة، والشاعر والمهتم بشئون بلده الأستاذ مجدى محمود، والأستاذ عمر السودانى. ومن حيث بدأت رسالتى بالشكر والتحية والتقدير لكم أختم رسالتى بنفس المقدمة بل وأترك الباب مفتوحاً لدخول شمس الخير والتطهير.

رفعت يونان عزيز قلوصنا

سمالوط – المنيا

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