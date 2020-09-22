بريد الوطن.. قلوب دافئة
كتب:
بريد الوطن
10:08 ص | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
القلوب
هذه عينى بليلها لك ساهرة
ترنو زمن اللقاء فى الطائرة
أهو سلم أم يقظة حائرة
نجوب عالمنا سعادة فينا باهرة
ونسمو بآمالنا قصيدة أو خاطرة
بين حضور الغرام طيور مهاجرة
أعشق الدفء فى قلبك يا ساحرة
وتهوى أيا من باقية أو سائرة
هذا حبنا بين قلوب مغامرة
وجمعتنا الحياة فى لحظة عابرة
صبرى الشحات عوض
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