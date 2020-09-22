بريد الوطن.. قلوب دافئة

هذه عينى بليلها لك ساهرة

ترنو زمن اللقاء فى الطائرة

أهو سلم أم يقظة حائرة

نجوب عالمنا سعادة فينا باهرة

ونسمو بآمالنا قصيدة أو خاطرة

بين حضور الغرام طيور مهاجرة

أعشق الدفء فى قلبك يا ساحرة

وتهوى أيا من باقية أو سائرة

هذا حبنا بين قلوب مغامرة

وجمعتنا الحياة فى لحظة عابرة

صبرى الشحات عوض

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