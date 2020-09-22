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محمود مسلم

بريد الوطن.. قلوب دافئة

كتب:

بريد الوطن
10:08 ص | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
القلوب

القلوب

هذه عينى بليلها لك ساهرة

ترنو زمن اللقاء فى الطائرة

أهو سلم أم يقظة حائرة

نجوب عالمنا سعادة فينا باهرة

ونسمو بآمالنا قصيدة أو خاطرة

بين حضور الغرام طيور مهاجرة

أعشق الدفء فى قلبك يا ساحرة

وتهوى أيا من باقية أو سائرة

هذا حبنا بين قلوب مغامرة

وجمعتنا الحياة فى لحظة عابرة

                                                                     صبرى الشحات عوض

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