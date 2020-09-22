بريد الوطن.. غضب الشارع الأمريكى ضد عنصرية الشرطة

كشفت الأحداث الأخيرة فى الولايات المتحدة الأمريكية عن سياسة العنصرية المتجذرة فى تاريخها، والتى تجددت بتجدد الأحداث، مع مقتل جورج فلويد الأمريكى من أصل أفريقى أثناء توقيفه فى جنحة بسيطة، واندلاع المظاهرات فى عدة ولايات وانتشار الاضطرابات والنهب، ومما زاد الأمور اشتعالاً البطالة، وتوقف الأعمال، وهذه الأحداث تعيد الحديث عن إبادة الهنود الحمر، وقد تم الكشف عن قيام الأمريكيين بتعقيم نساء الهنود الحمر فى مؤتمر دولى ١٩٨١ بجنيف، وقد أظهرت الكاميرات إحدى حفيدات الهنود الحمر وقد ارتسم على وجهها الحسرة والبكاء! ورغم أن أمريكا تحاول أن تتجمل بتقديم كم من الكذب فى السينما الأمريكية من بطولات وهمية كسوبرمان وسبيدرمان والجندى الأمريكى المنتصر دائماً، وغيرها من البطولات الخارقة الوهمية مع تشويه صورة ما تريد! غير التهكم والسباب للروس والإيرلنديين والعرب والصينيين وتصدير المشهد للعالم كأنهم مرضى نفسيون ووحوش آدمية ورمز للقسوة والعنف، رغم بشاعة الأخطاء والعنف على أرض الواقع الأمريكى، ورغم تكرار العنف تبدأ الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عقد مؤتمرات دولية لحقوق الإنسان وتندد بالدول التى تتجاوز فى حق الإنسان وتؤكد دورها فى نشر السلام فى العالم والحفاظ على حقوق البشر!

أحمد حمزة نمير

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