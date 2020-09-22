26 طالبا بجنوب سيناء أدوا امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

أدى 26 طالبًا وطالبة بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، امتحانات الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية، دون شكاوى.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن 26 طالبًا وطالبة أدوا الامتحانات اليوم، بالفترتين الأولى والثانية، في 4 إدارات تعليمية، وهى إدارة رأس سدر بمدرسة مصطفى كامل الثانوية، وإدارة طور سيناء بمدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي الإعدادية، وإدارة أبوزنيمة بمدرسة أبوزنيمة الإعدادية، وإدارة دهب بمدرسة دهب الصناعية المشتركة.

وأكد وكيل الوزارة، أنه لم يتم رصد أي شكاوى خلال سير الامتحانات، وجرى تطبيق إجراءات الحماية والوقاية من فيروس كورونا من خلال تعقيم اللجان قبل وبعد انتهاء الامتحانات.