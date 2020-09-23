بريد الوطن.. نلوث شوارعنا ونعقم أيادينا

يختبئ أغلب المصريين وراء الماسكات، ويمسك معظمنا زجاجة الكحول فى يده، أما عن اليد الأخرى فتحمل كيساً أسود مليئاً بالمهملات الخاصة بنا لكى نزين به شوارعنا. نحمى أنفسنا حماية زائفة من خطر الكورونا، لماذا لا نقوم بحملة، ونستغل هذا الفيروس لكى ننظف شوارعنا. ليس مطلوباً منك أن تمسك بالمقشة والجاروف، إنما مطلوب منك فقط ألا ترمى أى شىء فى الشارع، لكى نحمى أنفسنا من أمراض أخرى كثيرة، نسينا أنه يسكن فى شوارعنا فيروسات قد تكون أقوى من ذلك الذى حصد أرواح الآلاف على مستوى العالم، يسكن فى شوارعنا فيروس يدعى «بلطجة»، يتم تفعليه وتنشيطه أكثر عبر تطبيق التوك توك، أو على تطبيق بيكا شاكوش أسطورة، أما عن فيروس «إهمال جهل طنش»، ممكن تنزيل ذلك التطبيق أول ما تنزل الشارع وتتعامل مع الناس، ويتلوث الهواء بأقذر الألفاظ قبل أن يتلوث بدخان مصنعنا أو سيارتنا، قبل أن يدخل كورونا سباق التلوث، ولا أجد فرقاً بين البلطجة والكورونا، ولا الإهمال والكورونا، ولا الإرهاب والكورونا، كل هؤلاء يحصدون الأرواح، الفرق فقط أن كورونا لا يُرى بالعين المجردة، نفعل قوانين لنظافة شوارعنا، ونحمى أهالينا من خطر البلطجة، وننظر إلى ما يسمى «التوك توك نظرة مسئولة»، لكى ننظف بلدنا من كل من يحاول أن يلوثها، لتصبح مصر أم الدنيا.

مراد عزمى

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